"La folie des candeurs", le nouvel album de Nalya

Après avoir sorti son premier album "Miss Miles" en 2014 et son EP 4 titres "Cage Dorée", en 2016, Nalya nous revient avec un nouvel album.

On a la sensation que Nalya a énormément progressé ces dernières années et nous revient encore plus sûre d’elle, encore plus mûre et encore plus femme.

Disponible depuis le 17 Mai, soutenu financièrement par 112 personnes, "La folie des candeurs" est un album de 9 titres.