La France victime de la contrefaçon

Selon un récent rapport de l'OCDE, les produits contrefaits représentent aujourd'hui 3,3 % des échanges mondiaux, soit 450 milliards d'euros par an. L'Union européeenne est de plus en plus touchée, puisque la contrefaçon y a bondi de 10 % en trois ans. La France est le deuxième pays le plus concerné dans le monde, juste derrière les Etats-Unis. "La France est réputée pour ses produits de luxe, qui sont très facilement contrefaits", explique Yves Pérez, notre expert en économie, au micro de Marion Bastit.