La grande richesse des "races de pays de Vendée"

Dans un beau livre "Les races de pays de Vendée", Eric Rousseaux, éleveur de trait poitevin et défenseur bien connu de la biodiversité, fait pour le lecteur le portrait détaillé de toutes les races d'animaux qui ont été domestiquées par l'homme en Vendée. Des poules aux abeilles, et des lapins aux chiens, Eric Rousseaux présente l'histoire des races, leurs caractéristiques ainsi que le travail des éleveurs et leur rôle dans le protection et la conservation des espèces.