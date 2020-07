La Grotte aux Loups - Épisode 10

Dans l'épisode précédent :



René Bailly, facteur à La Givrine, participe en tant que machiniste, maquilleur et accessoiriste à la représentation théâtrale de Noël à la salle du patronage du village. Il est soucieux, le matin même une nouvelle avait semé la consternation dans son esprit, le cantonnier Félix Gauvard était mort. Il semblait détenir des informations sur la femme et son enfant qui selon René Bailly étaient les victimes supposées de la Grotte aux loups. Au cours de la représentation, les cloches de l'église se mettent à sonner. Ce n'est pas l'annonce de la messe de minuit, l'abbé Trocaz était présent dans la salle. Tout le monde comprit : c'était le tocsin !



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine