La Grotte aux Loups - Épisode 12

Dans l'épisode précédent :



René Bailly, facteur devenu par la force des choses apprenti détective, assiste quelques jours après l'incendie criminel de sa ferme, à l'enterrement de 2 habitants de La Givrine dont un pompier mort dans l'incendie. On commence alors à croire notre facteur dans sa découverte de 2 cadavres dans la Grotte aux loups. Sa cousine Solange décide de l'aider dans ses recherches du coupable qui, à coup sûr, habite la Givrine. René Bailly veut à tout prit savoir qui étaient la femme et l’enfant dont les corps se sont volatilisés après sa découverte de ceux-ci dans la Grotte aux Loups.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine