La Grotte aux Loups - Episode 14

Dans l'épisode précédent :



Profitant de sa tournée habituelle, René Bailly, le facteur de la Givrine, interroge le père Kaufmann, le cordonnier du village. Il est l’un des rares habitants à parler allemand. Mais son interrogatoire improvisé ne lui apporte aucune information sur l'identité de la femme et de l'enfant, les deux cadavres disparus de la Grotte aux loups. Le pauvre homme a une vie pleine de tristesse. Quelques jours plus tard, il part en tournée en cette période où les tempêtes de neige sont glaciales.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine