La Grotte aux Loups - Episode 15

Dans l'épisode précédent :



René Bailly, le facteur de la Givrine, part en tournée dans la montagne. La tempête de neige fait rage, les conditions sont difficiles, René essuie 2 coups de feux qui affolent sa jument ; cheval, traîneau, courrier et lui-même se retrouvent dans un précipice, trois mètres plus bas. La jument a péri, elle a reçu une balle dans son coup. Mais où est le tireur ? Qui est-il ?



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine