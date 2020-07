La Grotte aux Loups - Episode 16

Dans l'épisode précédent :



Après avoir attendu la fin de la tempête de neige, René Bailly, qui a failli mourir d'un coup de fusil d'un tireur inconnu, réussi tant bien que mal à pied à revenir au village. Il pense à sa jument morte d’une balle, à son traineau et à ses sacs postaux disséminés tout autour de l'attelage dans le précipice. Mais il pense aussi à la convocation de la gendarmerie reçu quelques jours plus tôt. Le village est en étant de choc face à cet attentant contre le postier.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine