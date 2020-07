La Grotte aux Loups - Episode 17

Dans l'épisode précédent :



Avec un collègue, René Bailly, facteur à la Givrine, dans le Haut Jura, va rechercher à la Coule aux Gelinottes, les affaires qu’il a dû laisser après la tempête de neige et sa chute dans un précipice à cause de deux coups de feu qui ont réussi à tuer sa jument. On cherche à l’éliminer car il enquête pour démasquer l’auteur du double crime de la Grotte aux Loups. Il se rend ensuite à la Gendarmerie de Clairvaux où il est fort mal reçu.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine