La Grotte aux Loups - Episode 18

Dans l'épisode précédent :



René Bailly convoqué à la Gendarmerie de Clairvaux, est accusé par l’adjudant-chef Masson, d’être un mythomane et d’avoir inventer cette histoire de découverte de deux cadavres dans la Grotte aux Loups. Une lettre anonyme le désigne comme menteur. Mais l’écriture de cette lettre est identique à celle de la lettre de menaces envers René. Et au regard des autres évènements comme la tentative d’assassinat ratée contre René Bailly, l’adjudant-chef Masson, décide d’aller au village de la Givrine pour questionner tout le monde.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine