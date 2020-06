La grotte aux loups - Épisode 2

Dans l'épisode précédent, René Bailly, facteur de la Givirine, petit village du Haut Jura, vers la frontière Suisse, rentre chez lui, sa tournée terminée.

En route; il poursuit un renard et ses skis l'emmènent à la grotte aux loups, dans laquelle il découvre 2 cadavres : une femme et un enfant.



D'après le livre "La grotte aux loups" d'André Besson et lu par Etinne Léchine