La Grotte aux Loups - Episode 20

Dans les épisodes précédents :



René Bailly, facteur de la Givirine, petit village du Haut Jura, vers la frontière Suisse, découvre dans la la Grotte aux Loups, 2 cadavres : une femme et un enfant. Il prévient les gendarmes, mais trop tard, les corps ont disparu. Il mène sa propre enquête. Il reçoit une lettre anonyme l’insistant à ne pas poursuivre ses investigations. Sa maison va brûler suite à un incendie criminel et il échappe à une tentative d’assassinat. René persévère dans son enquête, tout ce qu’il sait c’est que la femme et son enfant étaient d’origine allemande. Ce matin, il doit se rendre au domaine des Mauffranc du Crêt pour apporter un pli recommandé. Une famille bien étrange, le fils cadet François est décédé durant la guerre en Algérie, le père Clovis péri par la suite d’une chute depuis une falaise. Il ne reste à la ferme plus que la mère Clovis et l’ainé des fils, Guillaume Mauffranc.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine