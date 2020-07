La Grotte aux Loups - Episode 21

Dans l' épisode précédent :



René Bailly, facteur de la Givirine, petit village du Haut Jura, est toujours à la recherche de l'assassin des deux personnes de la Grotte aux Loups. Il porte un pli recommandé pour Madame Mauffranc au domaine de l'Éperon Saint André. Au grand étonnement de René, la lettre est adressée à la veuve François Mauffranc et non à la grand-mère Veuve Clovis Mauffranc. Donc François était marié ? Avec une allemande ? Et il est mort en Algérie.

René se souvient qu’il avait connu François Mauffrranc dès l’école communale, il était discret et était un élève studieux.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine