La Grotte aux Loups - Episode 22

Dans l'épisode précédent :



François Mauffranc, le fils cadet de Clovis Mauffranc a été tué en Algérie. Mais avant, il était dans l’armée d’occupation, stationnée en Allemagne. Il semblerait que c’est à ce moment-là qu’il a la connaissance d’une femme allemande qu’il lui a donné un fils. Hélas, cette femme et son enfant ont été tués dans la Grotte aux loups. René Bailly, notre facteur à la Givrine poursuit son enquête et soupçonne que c’est le fils ainé, Guillaume Mauffranc qui les a supprimés, afin d’être le seul héritier de son père Clovis Mauffranc.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine