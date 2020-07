La Grotte aux loups - Episode 23

Dans l'épisode précédent :

Après avoir livré le pli recommandé chez la veuve de Clovis Mauffranc, René Bailly a compris que le fils cadet François Mauffranc, décédé en Algérie, était marié à une femme allemande qui lui a donné un enfant. Quand bien après la mort de François, ils se sont présentés à la ferme des Mauffranc, ce fut un choc pour la famille. René n’a pas de doute c’est Guillaume Mauffranc qui a tué la femme et l’enfant pour éviter de partager l’héritage. René Bailly chausse ses skis pour aller consulter les archives pour savoir si ce mariage a fait l’objet d’une publication officielle et il doit prévenir les gendarmes que Guillaume Mauffranc est l’assassin. Il fallait faire vite, prit dans ses pensées, il ne voit pas le sapin tombé en travers de la piste et le voilà qui tombe au fond d’un gouffre !

D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine