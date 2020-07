La Grotte aux loups - Episode 26

Dans l'épisode précédent :



En rentrant de sa tournée, le facteur René Bailly, sur la piste enneigée, heurte un sapin couché, il chute dans un ravin. Heureusement Solange, sa fiancée avec d’autres volontaires le retrouve sain et sauf. René Bailly prévient les gendarmes que c’est Guillaume Mauffranc du domaine de l’Éperon de Saint-André qui est l’auteur des cadavres de la Grotte aux loups. Guillaume Mauffranc sait que les gendarmes vont arriver au domaine, il veut partir en Suisse est demande à sa mère de vendre la ferme, elle le rejoindra plus tard. Mais la mère Refuse !



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine