La Grotte aux Loups - Episode 28

Dans l'épisode précédent :



Guillaume Mauffranc depuis une mansarde située au milieu du toit de la ferme l’Éperon de Saint-André, tire à vue sur Les gendarmes venus l’arrêter pour les meurtres de la Grotte aux loups. Des renforts arrivent, plus d’une trentaine d’hommes pour aider L’adjudant-chef Masson. Guillaume Mauffranc est complètement hystérique, il a déjà tué plusieurs gendarmes. Il se souvient de l’été dernier où il se sentait le seul héritier du domaine après que son père Clovis avait avoué avoir assassiné dans la Grotte aux loups la femme et l’enfant de son fils cadet François mort en Algérie.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine