La Grotte aux Loups - Episode 29-29

Dans l'épisode précédent :



Toujours depuis le grenier de la ferme de l’Éperon de Saint-André, Guillaume Mauffranc tient tête aux gendarmes. Des souvenirs refluent, il se remémore l’arrivée l’été dernier à la ferme, de la femme et du jeune fils de François. La famille Mauffranc n’a appris que quelques mois après le décès en Algérie de François, qu’il était marié à une allemande. Hormis la mère de François, personne n’approuvait ce mariage. Guillaume, le fils ainé, avait dorénavant un neveu qui aurait des droits sur l’héritage familiale. Clovis, le paternel avoua qu’il avait tué la veuve et l’enfant de François dans la Grotte aux loups. Le domaine ne devait revenir qu’à Guillaume le fils ainé ! Sans le savoir, lui aussi signait son arrêt de mort.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine