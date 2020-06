La Grotte aux Loups - Épisode 4

Dans l'épisode précédent :



"Pas de cadavre, pas de crime" conclut l'adjudant Chef Masson constatant que la Grotte aux Loups est vide, au grand étonnement de René Bailly facteur à la Givrine ; pourtant il était sur qu'il les avait vus et même tâtés !

René Bailly sort de sa poche, pour l'y remettre aussitôt, une pièce de monnaie allemande ramassée dans la grotte.

A son retour, sa maman l'encourage vivement à rejoindre sa cousine Solange, à la salle du patronage. "Elle a besoin de toi, et ça te changera les idées" conclut-elle.



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine