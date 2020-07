La Grotte aux Loups - Épisode 9

Dans l'épisode précédent :



A l'auberge des Morilles, René Bailly, facteur à la Givrine, interroge les clients venus boire l'apéritif. Qui aurait, cet été, vu dans le village, une femme et un enfant inconnus. Car selon lui, ce sont sûrement les cadavres de la Grotte aux Loups. Le cantonnier du village pense les avoir vu, mais il ne s'en souvient plus trop...



D'après le livre "La Grotte aux Loups" d'André Besson et lu par Etienne Léchine