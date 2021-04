La guerre de 1870

Il y a 150 ans maintenant, le 28 janvier 1871, 10 jours après la proclamation de l’Empire allemand dans la galerie de glaces de Versailles, la France capitule face à l’Allemagne après une guerre de six mois et le terrible siège de Paris. L’armistice est suivi du traité de Francfort, le 10 mai, qui prévoit, entre autres, une indemnité à l’Allemagne, d’un montant de 5 milliards de francs or, et bien sûr, l’annexion de la Meuse et de la Moselle… Cette guerre pourtant bien étudiée par les historiens, mais longtemps méconnue du grand public, connaît depuis quelque temps un regain d’intérêt. Et 2020 - 2021 marquant les 150 de cette cuisante défaite ont permis de mettre davantage encore en avant cette guerre aux conséquences absolument essentielles dans l’histoire de la France et de l’Europe.



C’est donc à cette occasion que les Editions Lamarque ont publié 3 ouvrages de synthèse illustrés, notamment avec des documents inédits. Et c’est le directeur des éditions Lamarque que nous recevons ce soir : Eric Labayle.