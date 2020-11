La joie de la création artistique se partage

Ils partagent la même pluralité dans la pratique artistique, la même générosité dans le trait et dans la manière d’occuper l’espace, ou encore la même capacité à titiller la curiosité des enfants autant qu’à satisfaire l’appétit des adultes. Rencontre aujourd'hui avec Paul Cox et Benoît Bonnemaison-Fitte (dit Bonnefrite), pour " Making & matching ", une exposition visible jusqu'au 19 décembre 2020, aux Quinconces l'Espal. Une rencontre qui a été enregistrée il y a déjà plusieurs semaines, la veille de leur vernissage.



Et en seconde partie d'émission, en compagnie de Julie Lecomte, Directrice adjointe des Quinconces l'Espal, tour d'horizon de la programmation à venir de " la pensée joyeuse ", qui en Janvier, viendra une fois de plus questionner et enrichir nos perceptions, nos idées, et nos regards.