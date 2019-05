La journée de la Moselle sur les sites Passionnément Moselle

L'association Fragm/ent vous propose des performances sur les sites Passionnément Moselle, ouverts à tous le jeudi 30 mai.. Propositions artistiques décalées, originales, contemporaines, musique, chant, et danse. à la demande du Conseil départemental.Les jardins fruitiers de Laquenexy, le musée de la guerre à Gravelotte et le musée Georges de La Tour à Vic sur seille sont confiés à Fragm/ent Fabrice Schmitt, membre de l'association, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.