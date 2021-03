Cette semaine direction La Riche, à la découverte de La Laverie : un lieu de "cultures", d'origine industrielle et réhabilité, qui organise des expositions et des activités culturelles pour mettre en avant l'architecture, le design et l'art en général. Un lieu "totalement hybride : événements photo musique architecture arts plastique théâtre livre environnement spectacle danse urbanisme société gastronomie design", peut-on lire sur la page facebook de La Laverie.

Et pour nous parler de ce lieu et de son actualité nous recevons sa directrice artistique : Laurence Lefèvre.