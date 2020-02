Un beau roman sur le blocage mémorial dans l'Allemagne d'après-guerre, mené avec une souplesse très cinématographique, mais qui dresse aussi avec empathie et justice le portrait d'une jeune fille des annnées 1960 , de sa délicate entrée dans l'âge adulte et de la construction patiente de son individualité.

Anne Battandier reçoit Isabelle COURIOL, libraire à la LIBRAIRIE DE PARIS à Saint-Etienne qui nous propose aujourd'hui LA MAISON ALLEMANDE premier roman d'Anette Hess , traduit par Stéphanie LUX et paru chez Actes Sud.