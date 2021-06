La Maison des Services du Finage à Tavaux

Piloté par la Commune de Tavaux avec le soutien de l’Etat et des communes de Gevry, Parcey, Aumur, Abergement la Ronce, Peseux et Champdiver, c’est un véritable maillage territorial au service de ses habitants qui a récemment ouvert ses portes... Dans un seul et même lieu, la Maison des Services du Finage regroupe les services de l’État et des partenaires-opérateurs, combinés à un accompagnement professionnel et humain. Cindy Derambure en est la responsable. Visite guidée.