Cette MFR forme notamment au Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole sur trois ans.

Et au Bac pro Services aux personnes et aux territoires.

De plus, depuis septembre dernier, l'établissement s'est ouvert à l'apprentissage.

Son directeur Rémy Maréchal est interrogé par Pierre Viallet.

Rediffusion des 11 et 14 juin 2020