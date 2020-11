La maladie d'Alzeiheimer

La maladie d’Alzheimer nous concerne tous, en raison de sa fréquence et sa gravité. Ses symptômes et signes ainsi que sa prévention doivent être connus de tous. Le point avec un spécialiste.





La maladie d’Alzheimer est un nom qui a de quoi faire peur. Plus de 40 millions de personnes ont sont atteintes dans le monde. Elle évolue de façon inexorable selon une lente et irréversible détérioration des fonctions intellectuelles. C’est une maladie complexe qui comporte plusieurs visages et pour laquelle il existe aujourd’hui des possibilités thérapeutiques. Le professeur Frédéric Blanc, gériatre compétent en neurologie, spécialisé dans les maladies cognitivo-comportementales et les troubles de la mémoire, travaille au CHU de Strasbourg et à l’université où il enseigne et fait des recherches. Il nous apporte son éclairage de spécialiste de façon claire, agréable et synthétique.