"La Mêlée" avec Bruit du Frigo, Gwenaëlle Larvol

Invitée : Gwenaëlle Larvol, co-dirigeante avec Anne-Cécile Parédès du projet "La Mêlée" du collectif "Bruit du Frigo"

"Bruit du Frigo" pose ses valises dans les nouveaux locaux de la "Fabrique Pola", 10 quai de Brazza à Bordeaux, et prend possession des lieux en inaugurant "La Mêlée", un laboratoire artistique, vivant et éphémère sur la ville qui aura lieu chaque année. Pour sa première édition, "La Mêlée" explore la thématique "Rester Groupé". Pour en savoir plus, consultez le site Bruit du Frigo.

Les chroniques :

Livre religieux : « Les petits aventuriers - Destination New York » de Anne Sophie Chauvet et Amandine Warnert (Par Christine Branche)

Sport : L'athlétisme avec le Decastar, les équipes de France de foot et de rugby (Par Françoise Ladouès)

Mot pour mot : La hiérarchie (Par Patrick Rödel)

Les musiques :

Molly Malone / The Dubliners

Tu donnes / Jérémy Frérot

Born to trouble / Brad Mehldau