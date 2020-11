La mélodie des végétaux

Nous avons rencontré Renaud Ruhlmann dans un parc de la ville de Belfort cet été. Il est le fondateur de Naturasounds.

Grâce à la communication sonore, il sensibilise à la protection du vivant et aux vertus thérapeutiques des plantes et du son.

En ces temps confinés, allons donc prendre l'air et écouter les arbres.