La mémoire du futur de Michael O’Brien

Faisant suite à "L’Éclipse du soleil" , le dernier roman de Michael O’Brien "la mémoire du futur" invite le lecteur à repartir sur les routes canadiennes et fait part des réflexions de l’auteur sur la transformation du monde, qui se fait sournoisement, détournant la foi des fidèles, abrutissant les foules et corrompant les meilleurs. L’espoir demeure heureusement dans ce livre, grâce à ce petit reste que Dieu s’est gardé et qui ne renonce pas...