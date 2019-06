La métabolomique, nouvelle méthode d'étude du vivant dans son environnement

La métabolomique a fait son entrée dans les sciences du vivant dans les années 2000. Dimitri HEINTZ, biochimiste au CNRS, nous aide à comprendre ce qui se cache derrière ce mot.



Les outils technologiques de la métabolomique permettent de cartographier l’ensemble des petites molécules à l’oeuvre au même moment dans un organisme. Une photo de groupe qui change la donne pour les scientifiques.



# L’invité et son laboratoire :

Dimitri Heintz, responsable de la plate-forme de métabolomique à l’Institut de biologie moléculaire des plantes, un laboratoire du CNRS à Strasbourg.

www.ibmp.cnrs.fr



