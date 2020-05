La minute au musée : Saint_Paul

Dernière minute au musée avec les musées du centre ville de Besançon, comme vous ne les avez jamais, on cloture à deux voix, cette série de chroniques qui nous a accompagné durant le confinement et le début du déconfinement. Nous retrouvons et remercions chaleureusement Catherine et Jean Michel Badet pour ce clin d'oeil culturel quotidien à porter d'oreille.