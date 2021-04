La nature en poésie avec Pierre Rabhi

Sources

– À Aurore de George Sand in « Contes d’une grand-mère », Éditions Michel Lévy Frères.

– Le goût de la paix (extrait) de Guillevic in « Terre à bonheurs », Robert Laffont

– Écorces de Sophie Carou-Rivaud (inédit)

– Dualités (extrait) de Carole Le Kouddar in « Haïgrammes pour la paix », YIL Éditions,

– Un arbre en ma mémoire de Pierre Rabhi (inédit), ce poème est sur le site pierrerabhi.org

– Jour tranquille de Thomas Vinau in « J'écris avec un caillou dans la chaussure », Le Castor Astral Poche/poésie

– Extrait de « L'appel pour le climat » du Dalaï Lama, Guy Trédaniel Editeur

Réflexion proposée aux auditeurs

« Régénérescence... Sois la mission de notre époque ! Tout l'enjeu est dans ce terme si l'humanité a foi dans son vivant et dans sa nature » Sophie Carou-Rivaud

Citations

« L'homme saura t-il s'adapter à lui-même ? » Jean-François Toussaint

Actualité de Pierre Rabhi

« Frères d'âme » entretien avec Denis Lafay, Éditions de l'Aube

« Une rencontre éblouissante, un échange étincelant, un message incandescent : la lumière jaillit de ce dialogue inédit entre Edgar Morin et Pierre Rabhi. Un moment de

grâce. Le sociologue et l’agroécologiste dissèquent le moment de bascule civilisationnelle auquel la pandémie de Covid-19 – un peu – et l’état du monde – beaucoup – convoquent

l’humanité des hommes. Ensemble, ils dessinent une pensée nouvelle où la poésie, l’amour et l’intelligence éclairent la voie vers un humanisme en devenir cherchant son sacré.

Biographies

Georges Sand (1804-1876) née sous le pseudonyme d’ Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant est une romancière, dramaturge, critique littéraire et journaliste française. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques de son époque et la seule femme du cercle d’écrivains du XIXème siècle, à pouvoir vivre de sa plume en France. Ardente féministe, ses partis-pris bousculent les conventions sociales et magnifient la révolte des femmes. Ses premiers romans, « Indiana » et « Lélia » connaissent un grand succès, parmi ses ouvrages les plus connus « La petite fadette » et « La mare au diable ». Elle a aussi rédigé des contes dont celui de « Contes d’une grand-mère », contenant des poèmes sur la nature et le monde paysan.

Eugène Guillevic plus connu sous le nom de Guillevic (1907-1997) est un poète, écrivain et traducteur français, membre du Comité d’honneur de la Maison internationale des poètes et des écrivains de St Malo. Il a publié 25 recueils dont « Art poétique », « Autres », chez Gallimard et sa poésie est traduite dans plus de 40 langues et 60 pays. Il a reçu de grand prix internationaux, dont le Grand Prix de la Poésie de l’Académie française et le Grand Prix National de la Poésie et a été Président de l’Académie Mallarmé. Son langage poétique pénètre et révèle l’instantané insaisissable de l’être au cœur de la matière.

Pierre Rabhi (1938 ) de son nom d’origine Rabah Rabhi, né à Kenadsa en Algérie, est un essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste français. Fondateur du mouvement Colibris et « figure représentative du mouvement politique et scientifique de l’agroécologie en France ». Fort de cette réussite, il chercha dès lors à transmettre son savoir-faire agronomique et lança en France, en Afrique sahélienne et au Maghreb, de nombreuses initiatives pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire des populations. À travers le monde, son mouvement Colibris fait sa part !

Parmi de nombreux Prix reçus, celui du Prix des sciences sociales du Ministère de l’Agriculture pour l’ouvrage « L’offrande aucrépuscule » ( 1989 ). Ses ouvrages majeurs mettant en valeur nos écosystèmes et la permaculture « Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition », « La part du Colibri », « Semeur d’espoirs », « L’arbre philosophe » etc.

Sa pensée est inspirée par le mouvement anthroposophique, dont il promeut l’application agricole appelée « biodynamie ». Il participa à l’élaboration de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ( en 1997-98 ) et est le fervent défenseur et protecteur de la biodiversité.

Thomas Vinau : né en 1978 à Toulouse, est un poète, nouvelliste et romancier français vivant dans le Lubéron. Il reçut notamment le Prix Kowalski des lycéens en 2018. Parmi ses recueils de poésie, « Il y a des monstres qui sont très bons » chez Castor Astral. Sa poésie offre un profond réalisme comme à la Hopper dans la peinture avec ce côté très observateur de vouloir murmurer à notre oreille « que le sublime est là tout de suite sous nos yeux ».

Dalaï-Lama (1935 ) sous le nom d’origine de Tenzin Gyatso, est le 14ème Dalaï-Lama. Moine bouddhiste de l’école Gelugpa, il est intronisé chef temporel et spirituel du Tibet le 07/11/1950, un mois après le début de l’intervention de l’armée chinoise au Tibet. En 1959, il s’exile en Inde où il crée le gouvernement tibétain qu’il dirige jusqu’à sa retraite politique en mars 2011.

Il est considéré comme une émanation de Tchènrési, le bodhisattva de la compassion. Prix Nobel de la Paix en 1989, il effectue de nombreux voyages à travers le monde pour enseigner le bouddhisme tibétain et diffuser un message de paix et de non-violence, tout en épousant la cause climatique dans son dérèglement. Le dernier ouvrage à ce sujet, « L’appel pour le climat », entretien avec Franz Alt ( chez Guy Trédaniel ).

Sophie Carou-Rivaud (1974) Au-delà de sa propension aux soins énergétiques, Sophie Carou-Rivaud est une vraie communicante qui sait mettre son émotion au service de ses passions et comme il est évoqué dans le média Nicole Bertin Infos, elle a aussi été attachée culturelle sept années durant. Grand amateur de poésie, c'est ainsi qu'elle est à l'origine de cette émission de radio et proposa à Carole Le Kouddar d'en devenir co-productrice suite à leur rencontre ...poétique bien-sûr !

Sophie Carou-Rivaud qui écrit avec une sensibilité exacerbée fut finaliste de « La beauté est partout », Concours de poésie organisé par Carole Le Kouddar dans le cadre de la XXIème édition du Printemps des poètes. En souvenir des balades qu’elle effectuait dans la forêt de Brocéliande avec son grand-père Jean Daniel : « Il m’a appris à reconnaître les arbres, à écouter les chants des oiseaux », elle souhaite ainsi offrir les bourgeons d’un renouveau pour s’évader, apprécier les ambiances, les mots, les ériger en rempart bienveillant contre une actualité pesante.

Carole Le Kouddar (1962) se définit comme passeuse : poète de l'émotion et du partage, elle s'exprime ainsi à travers le Verbe depuis l'âge de 8 ans. On ne choisit pas d'écrire de la poésie ! Cet acte créateur par excellence, mère de toute littérature et enfant sauvage autant que père de douceur... commande et submerge la plume du poète. Avec empathie et passion, sa quête est, depuis son plus jeune âge, de répandre LE Poème. Dans cette objectif, elle dit ses vers, participe à de nombreux événements poétiques tel que le Printemps des poètes ou Itinéraires d'artistes, organise des ateliers et concours de poésie et anime cette émission. Sept de ses recueils ont été édités dont cinq chez YIL Editions.

♫ ♫ ♫ Chanson

Sensation de Rimbaud in Idéal Standard par Jean Louis Aubert, Label Virgin (2005)