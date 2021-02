La Nouvelle Zelande avec ludwig HORNGREN

le LUNDI à 19h12 et SAMEDI a 11h30

Nul besoin de passeport pour voyager avec Gilles Berger ! Partez aux 4 coins du globe, en écoutant son émission ! Carnet de voyage se veut le témoin de la diversité des croyances et des engagements humains en suivant les rencontres et les emotions d'un voyageur et du pays qu'il traverse, qu'il soit antropologue, touriste solidaire, cinéaste ou pèlerin, à la découverte de l'autre et de soi.