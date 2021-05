La passion des Légos avec Castor Troy

Son nom d’artiste est Castor Troy.

C'est un AFOL (adult fan of Lego) de 48 ans. Il est passionné de LEGO et cette passion l’amène à réaliser des créations de plusieurs centaines de milliers de pièces qui me vaut quelque notoriété sur le web et d’être convié à des expositions en France et à l’étranger.

Avec quelques amis, il vient de créer l’association « La maison de la brique et du diorama » qui a pour ambition d’accueillir dans un lieu qui porte le même nom tous les artistes créateurs de LEGO mais aussi maquettes, Playmobil et autres jouets de construction.

L’objectif est que ce lieu propose une exposition permanente, une exposition événementiel tous les trimestres et une salle de création pour les enfants.