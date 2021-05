Moins de sucre, plus de saveur !

C'est le credo de La Petite Parisienne, pâtisserie certifiée 100% bio, établie à Saint-Gilles, place Van Meenen, à 2 pas de la maison communale.

Et c'est un délice de croquer dans des douceurs qui laissent exploser le goût des fruits et moins celui du sucre.

Pour vivre pleinement son aventure, Katia Lefebvre n'a pas hésité à prendre un sacré virage professionnel.

Ecoutez son histoire au micro de Frédérique Petit, Delphine Freyssinet et Stéphan Fumière.