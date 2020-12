La protection des personnes âgées : l’autonomie confrontée à la bienveillance

Avec la Covid-19 et le confinement imposé au nom de la bienveillance pour les personnes âgées les plus vulnérables et de la préservation des hôpitaux arrivés à saturation, l’autonomie des aînés a été mise à mal et leurs droits bafoués, en France comme ailleurs.





Les personnes âgées en EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), mais aussi leurs familles et les soignants ont particulièrement souffert de la Covid-19. Les tests de dépistage manquaient, mais également tout le matériel de protection (masques, blouses, surchaussures…). Au nom de la bienveillance, on a confiné les résidents dans les quelques mètres carrés de leur chambre pour plus de trois mois. Interdiction même d’aller dans les couloirs, de recevoir de la visite… Finalement, si le coronavirus ne les tuait pas, c’est la solitude et le désarroi qui le faisaient. Et si en France, la question de l’accès aux soins hospitaliers pour les aînés s’est posée, en Espagne une enquête d’Amnesty International Espagne est en cours et son directeur Esteban Beltran l’affirme sans détour : « La décision de ne pas transférer les résidents dans les hôpitaux a été appliquée de manière générale, automatique et en bloc, sans mener d’évaluations individualisées ». Cinq droits humains fondamentaux, continue-t-il, sont bafoués : le droit à la santé, à la vie, à la non-discrimination des personnes âgées, à la vie privée en famille et à une mort digne. Lors de la deuxième vague de l’automne 2020, des leçons sont tirés et la politique sanitaire tente de prioriser les gestes sanitaires afin de maintenir le relationnel et en particulier les visites des proches. Mais bien des défis éthiques demeurent dont le manque chronique de personnel et la structure même des EHPAD qui montrent toutes leurs limites.