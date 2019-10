La psychosomatique : un concept intéressant, mais de très peu d'intérêt en médecine

Mais c'est un diagnostic dont les médecins somatiques, cliniciens, usent et abusent sans compétence psychiatrique ni psychologique et pour se tirer d'embarras face à une personne présentant des troubles chroniques surtout subjectifs, qu'ils ne parviennent pas à rattacher à une cause connue.

Cela devient une véritable imposture : des malades sont étiquetés psychosomatiques alors que l'on n'a pas encore trouvé l'origine de leur maladie.

Et souvent, on finit par trouver une véritable cause infectieuse, métabolique ou tumorale.

C'est un diagnostic véritablement plus qu'abusif.