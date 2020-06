La renaissance de l’horloge comtoise à la fin du 20ème siècle (28-28)

Mais dans les années 1970, la mode du rustique relance l’intérêt pour cette production.

Plusieurs sociétés fabriquent à nouveau la Comtoise avec plus ou moins de réussite.

Aujourd’hui, si on peut encore trouver des horloges comtoises traditionnelles, la technologie a permis, grâce à des passionnés, de la réinventer et de la revisiter totalement.

Avec un design très contemporain, elle n’est plus une horloge du passé mais bien de son temps.