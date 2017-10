À la rencontre des catholiques du Japon, destination Hokkaidō

"Il y a 100 ans les évêques du Japon étaient français, maintenant ce sont des Japonais." À 39 ans, le père Philippe Rittershaus est curé de paroisse à Sapporo, un diocèse guidé par Mgr Bernard Taiji Katsuya. Les catholiques sont très minoritaires au Japon, moins de 0.5% de la population. Mais les prêtres des MEP poursuivent le travail qu'ont commencé leurs prédecesseurs.





©Thierry Lyonnet / RCF - Place de Sapporo, la principale ville d'Hokkaidō. Japon, 2017.

En plus d'être curé de la paroisse de Konopporo (ou "Christ-Roi"), le père Rittershaus est aussi aumônier de deux jardins d'enfant fondés par l'Église catholique, dont l'engagement dans le système éducatif est important au Japon. Si les parents qui inscrivent leur enfant au jardin d'enfant L'Arc-en-ciel ne sont pas nécessairement chrétiens, ils en apprécient la pédagogie.





©Thierry Lyonnet / RCF - Le jardin d'enfant L'Arc-en-ciel accueille 102 enfants. Ville de Sapporo, Japon, 2017. ©Thierry Lyonnet / RCF - Le jardin d'enfant L'Arc-en-ciel accueille 102 enfants. Ville de Sapporo, Japon, 2017.

Depuis plus de 350 ans les prêtres des Missions étrangères de Paris (MEP) œuvrent au développement et à l'accompagnement des communautés catholiques d'Asie. Une histoire riche, dense, passionnante, parfois tragique, les MEP comptent plusieurs martyrs - que l'on peut découvrir sur le site internet des archives des MEP. Mais aussi des siècles de rencontre interculturelle et de redécouverte de la foi chrétienne au contact des populations asiatiques.





©Thierry Lyonnet / RCF - Vues d'd'Hokkaidō: en haut la ville de Kobé. Japon, 2017. ©Thierry Lyonnet / RCF - Vues d'd'Hokkaidō: en haut la ville de Kobé. Japon, 2017.

Chine, Japon, Cambodge, Corée du Sud, Viet Nam, Thaïlande, mais aussi Malaisie, Inde ou encore Madagascar. Au contact des peuples, les missionnaires ont développé la notion d'inculturation, qui commence par l'apprentissage de la langue et peu à peu la découverte des usages et de la culture. Une présence chrétienne et un accompagnement au quotidien par des prêtres envoyés à vie au service de ces communautés locales, une mission d'apostolat par la prière et les liens d'amitié.



Reportage réalisé en partenariat avec les Missions étrangères de Paris