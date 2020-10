A la rencontre du chef français le plus populaire aux Etats-Unis

Nous retrouvons pour débuter ce deuxième "Suivez le guide" dans le Connecticut, Eileen Sottile, invitée de la première émission, qui a racheté deux maisons mythiques et historiques de Old saybrook. "St james pharmacy" dans laquelle s'arreta La Fayette et "The Deacon House", la maison du diacre. La première date de 1790 et la seconde de1746. Eileen nous présente son amie française Aude, qui vit dans la jolie petite ville d'Essex toute proche d'Old Saybrook. Puis Suivez le guide réalisera le rêve d'Aude, rencontrer son idole, Jacques Pépin, un chef francais, installé depuis 60 ans aux Etats-Unis, connu de tous les américains ou presque et totalement inconnu en france ou presque.