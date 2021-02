16ème FEMME À RECEVOIR LE PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE, LOUISE GLÜCK RESTE TRÈS MÉCONNUE EN FRANCE

UNE VOIX POÉTIQUE À LA BEAUTÉ AUSTÈRE

L’académie a résumé sous ces mots les oeuvres de Louise Glück :« Ses

œuvres se caractérisent par un souci de clarté. L’enfance et la vie de famille, la relation étroite avec les parents et les frères et sœurs, est une thématique qui est restée centrale chez elle. »



Odile vous lit «la rose blanche», poème issu du recueil «l’iris sauvage»