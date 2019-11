La Saison Degas- novembre 2019 à mai 2020- au Musée Angladon.

La Saison Degas

au Musée Angladon - Avignon- du 6 novembre 2019 au 16 -mai 2020

La saison 2018/2019 fut consacrée à Pablo Picasso. La nouvelle saison 2019/2020 s’ouvre sur l’univers d’Edgar Degas (Paris 1834-1917). Elle déclinera une diversité de propositions pour mieux regarder les trois œuvres de Degas conservées au Musée. Un programme de conférences, spectacles, dégustations, lectures, pour une saison gourmande, froufroutante, danseuse, légère, et néanmoins exigeante, en quête de clés pour comprendre. Une invitation à approcher les thèmes de prédilection de l’artiste : l’opéra, la danse, les corps au travail, et à savourer le Paris des années 1890-1900, qui fut le sien. Elle donnera à voir et entendre également comment les créateurs d’aujourd’hui s’emparent de ses thèmes de travail, pour les renouveler. A l’affût de la modernité de son temps, Jacques Doucet, célèbre couturier et collectionneur à l’origine des collections du Musée, fréquenta très tôt l’atelier de Degas, qu’il admirait. Il fit l’acquisition, notamment, de nombreuses représentations de danseuses. Le peintre et le couturier avaient en commun le goût pour les tissus vaporeux, le froufrou des étoffes qui composaient alors les toilettes féminines. D’après ses confidences à Félix Fénéon en 1921, pour le Bulletin de la vie artistique, le collectionneur raconte : « J’allais chez Degas, chez Monet, et il m’arrivait de leur acheter, à celui-ci une marine, celui-ci une danseuse, acte qui n’était pas sans mérite car j’étais démuni d’argent ». Après la mort du peintre, Jacques Doucet affirme dans un courrier à René Jean en octobre 1917: « La mort de Degas est passée indifférente, ou on a dit des insanités, il en vaut mieux ainsi, son œuvre est là, merveilleuse ».



"Etude de danseuse sur fond vert" au Musée Angladon - Avignon



"Deux danseuses" au Musée Angladon - Avignon



"La repasseuse en bonnet tuyauté" Musée Angladon.

Les événements de cette saison Degas viennent éclairer différentes facettes de la modernité chère à l’artiste et au collectionneur. La Saison Degas bénéficie du généreux soutien de Marty de Cambiaire –

En partenariat avec Les Hivernales, CDCN d’Avignon Cinéma Utopia – Manutention

Au programme :

- Le 6 novembre 2019. À 19h « Edgar Degas. Peindre le quotidien » Conférence par Philippe Piguet, historien et critique d’art, commissaire d’expositions indépendant.

- Le 4 décembre 2019. À 19h «Degas. Danse. Dessin » Lecture par Marie-Christine Barrault d’une sélection personnelle de textes de Paul Valéry sur Edgar Degas

- Le20 Janvier 2020. À 19h30 « Les chaussons rouges » Projection du film de Michael Powell et Emeric Pressburger (1948, 134 min) Au Cinéma Utopia – Manutention en présence de Lauren Laz, directrice du Musée Angladon – Collection Jacques Doucet.

- Le 5 février 2020. À 19h « Paris 1900. Alcools oubliés » Dégustation de la sélection de Stéphane Gilbert, cofondateur du Vin devant soi.

- Le 19 mars 2020. À 19h « Degas : l’impossible interview » Conférence-spectacle de et par Anne Pingeot, conservateur général honoraire du Musée d’Orsay, avec la collaboration de Guillaume Peigné, historien de l’art.

- Le 29 avril 2020. À 19h « Degas à l’Opéra » Projection du documentaire de Blandine Armand (2019, 52 min, production Arte et Musée d’Orsay) et rencontre de la réalisatrice. Dans le cadre de la Journée Internationale de la danse. En entrée libre.

- Le16 mai 2020. À partir de 19h « Attitudes habillées. Les soli » Création de Balkis Moutashar, chorégraphe et danseuse. À l’occasion de la Nuit des Musées, deux performances de danses programmées en alternance à 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30 en partenariat avec Les Hivernales, CDCN d’Avignon.

