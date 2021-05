La saison des festivals approchent.

Cette année le Festival 1001 Notes en Limousin se déroulera du samedi 24 juillet au samedi 7 aout soit 15 dates et 20 concerts. Plus de 50 artistes seront présents, des artistes de renom et des étoiles montantes. On nous promet un festival sans frontières, audacieux et décontracté.

Nathalie Moiroud nous dévoile la programmation de la 16ème édition de ce festival.



Invitée : Nathalie Moiroud