La salade de tomates de Pascal Garbe.

En juin, les chefs sont au téléphone. Le dernier du mois c'est Pascal Garbe, jardinier, directeur des Jardins Fruitiers de Laquenexy qui a publié "Tout se mange dans mon jardin" aux éditions Ulmer. Pascal Garbe est un grand chef à la maison mais il aurait pu l'être professionnellement. Il est l'ami des plus grands noms de la gastronomie et nous propose sa salade de tomates aux ingrédients simples : de bonnes tomates, une très bonne huile d'olive et du sel.