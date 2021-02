La simple vie d'Irène Jacob et Jérome Kircher

Les cinéphiles ont découvert Irène Jacob en 1991 dans La Double vie de Véronique, récompensée d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes. 30 ans plus tard elle partage la scène avec son mari Jérome Kircher dans Habiter le temps, excellente pièce du suédois Rasmus Lindberg dont la première représentation en public s'est déroulée à Luxembourg en février 2021. Habiter le temps une pièce dans laquelle Irène Jacob incarne Kristin mère de Stefan que joue son mari Jérôme Kircher. Mais comment est ce possible ? Irène Jacob et Jérome Kircher enregistrés dans le hall ensoleillé de l'Hotel Mélia Luxembourg.