La Terrasse : un quartier-village à l'entrée Nord de Saint-Etienne

Le quartier de La Terrasse à Saint-Etienne est marqué depuis plus de 150 ans par les échanges multimodaux comme on dirait aujourd'hui avec sa gare, le tram, puis l'autoroute.

Le quartier présente aussi une originalité : y est installé depuis 1911 le plus vieux lotissement de Saint-Etienne initié par le Père Volpette. Claude Carrot est né dans ce lotissement, de parents passementiers. Chantal Ranchon et Maurice Bedoin vous invitent donc à le suivre sur les chemins de la Cité Jeanne d'Arc.

Voici l'Histoire à l'Oreille conté par un habitant amoureux de son quartier.