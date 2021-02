La trucothèque de MOTRIS

A Metz, un lieu totalement gratuit dédié aux prêts et aux dons d'objets en tous genres nommé "trucothèque", a ouvert ses portes dans le quartier Bellecroix. Développer une société du gratuit ou s'echangent les objets, mais aussi les idées et une vision plus juste du monde.

Ouverture mercredi et samedi 14-17h

Bellecroix 4 rue de Stoxey

Outre Seille 23 Rue des allemands

Borny ouverture prévue en Mars 49 Bd D'alsace (Face à la Bam)

