"La vallée des vikings" de Marie et Wilfried Fort, édité par HABA et illustré par Max Meinzold. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties de moins des 30 minutes. Au prix de 22€. A noté que ce jeu à reçu le Kinderspiel 2019, l'une des plus belles récompenses pour un jeu, dans la catégorie jeu pour enfants.